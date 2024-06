Ministero, uova richiamate per rischio contaminazione microbiologica

Si tratta dei prodotti dell’Azienda Agricola Vanzelli Gino, il cui stabilimento ha sede a Sant’Angelo di Piove, in provincia di Padova. Il richiamo è stato deciso “a titolo precauzionale per sospetta contaminazione microbiologica”. Gli esperti consigliano ai “clienti che avessero acquistato” i prodotti segnalati “di non consumarli”

Il ministero della Salute, con una serie di annunci apparsi all'interno della sezione dedicata del proprio sito, ha comunicato il richiamo dal mercato di alcuni lotti di uova. In particolare, si tratta dei prodotti dell’Azienda Agricola Vanzelli Gino, il cui stabilimento ha sede in via dei Kennedy 59, Sant’Angelo di Piove (Pd). Il richiamo è stato deciso “a titolo precauzionale per sospetta contaminazione microbiologica”. Gli esperti consigliano ai “clienti che avessero acquistato” i prodotti segnalati “di non consumarli”.