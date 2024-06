Tumore ai polmoni, il nuovo farmaco che aumenta la sopravvivenza

Un particolare farmaco inibitore ha fatto registrare il più lungo periodo di sopravvivenza senza progressione di malattia mai segnalato in pazienti con tumore del polmone avanzato non a piccole cellule precedentemente non trattato (Nsclc) con una mutazione del gene Alk (presente nel 3-5% di questi pazienti), insieme ad un miglior controllo e prevenzione delle metastasi cerebrali. Lo evidenzia uno studio presentato al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago.