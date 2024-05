Osteopatia possibile alleata nella lotta agli inestetismi della pelle

L’osteopatia si sta affermando nella lotta contro alcune problematiche estetiche, spesso fonte di disagio. In questo contesto l’osteopata Simone Giordano ha ideato un nuovo protocollo che integra osteopatia e medicina estetica ascolta articolo

Gli inestetismi della pelle, come la ritenzione idrica, possono diventare una fonte di disagio, specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva. In questo contesto, l'osteopatia, conosciuta per la sua capacità di ristabilire l’equilibrio muscolo-scheletrico, si sta affermando come un possibile alleato nella battaglia contro questi problemi estetici.



Circolazione sanguigna e osteopatia

L'osteopatia può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna, riducendo i gonfiori, in particolare agli arti inferiori. Secondo l’osteopata Simone Giordano, che ha lavorato con l'Inter e nel circuito Atp e che ora sta seguendo la fase riabilitativa dell'ex calciatore Stefano Tacconi, i trattamenti osteopatici “possono aiutare a liberare strutture anatomiche cruciali come il diaframma, coinvolto nella respirazione e nella circolazione del sangue, e il muscolo psoas". “Lavorando per rilasciare tensioni e disfunzione del diagramma, favoriamo una migliore ventilazione polmonare e un afflusso sanguigno più efficiente in tutto il corpo, incluso il piccolo bacino”, ha sottolineato Giordano. Inoltre, l'osteopatia interviene per correggere posture non funzionali che possono avere effetti negativi sulla circolazione e sul sistema linfatico, riequilibrando "tutti quei meccanismi che sono all’origine di problematiche estetiche, come ad esempio la cellulite o l’adiposità localizzata”. leggi anche Arrabbiarsi anche per solo 8 minuti non fa bene al cuore: lo studio

Un nuovo protocollo: osteopatia e medicina estetica

Questi motivi hanno spinto Giordano a creare un nuovo protocollo che unisce due settori apparentemente non compatibili: l’osteopatia e la medicina estetica.

“L’osteopatia può essere un prezioso alleato nella nostra missione di promuovere la bellezza e il benessere totale dei nostri pazienti”, ha spiegato la medica estetica Giuseppina Alma Cecilia Albani. "Attraverso l’applicazione di tecniche manuali specifiche, gli osteopati lavorano per ripristinare l’equilibrio muscolo-scheletrico e la postura. Aspetti che migliorano viso e corpo”. Le disfunzioni della colonna vertebrale e dell’area cervicale, ha ricordato Albani, “possono contribuire a tensioni muscolari e ad alterazioni posturali che si riflettono sul viso, causando rughe, linee sottili e un aspetto meno tonico della pelle. L’osteopatia interviene su queste disfunzioni contribuendo così a un aspetto giovanile e fresco”. Inoltre, le restrizioni articolari possono influenzare negativamente la circolazione sanguigna e il flusso linfatico nel corpo. “Le tecniche di rilassamento muscolare e di mobilizzazione articolare favoriscono una maggiore sensazione di benessere riflettendosi in un aspetto più luminoso e radioso della pelle”. "Quando si sente parlare di cellulite, di adiposità localizzata o, in via generale, di inestetismi cutanei non bisogna fermarsi a pensare che sia solo un problema estetico”, ha concluso Albani.



