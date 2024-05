Demenza, l’Italia guida progetto Ue per mappare i fattori di rischio

Al via un maxi-progetto europeo per mappare tutti i fattori di rischio genetici, ambientali e comportamentali delle demenze , con l’intento di sviluppare interventi precoci. Si tratta di “COMFORTage”, un progetto dalla durata complessiva di 4 anni che vedrà come capofila due realtà italiane: l'Università Cattolica di Roma e il Policlinico Gemelli Irccs. L’obiettivo cardine del progetto, che coinvolgerà 13 Paesi europei, è riuscire a individuare i pazienti che sono più a rischio, per poi calibrare azioni preventive personalizzate.

Il progetto farà ampio uso di Intelligenza artificiale e ausili hi-tech e sarà coordinato da Camillo Marra, ordinario di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive e direttore dell'Unità Operativa Clinica della Memoria del Gemelli, che dirigerà i 13 diversi programmi di intervento previsti in tutta Europa. Daranno il loro contributo anche Gemelli Generator e Gemelli Digital Medicine & Health, che contribuiranno allo sviluppo dei sistemi di Intelligenza artificiale per la gestione dei dati. L'obiettivo è raccogliere un vasto dataset che potrà offrire nuove prospettive nella prevenzione e nel trattamento delle demenze .

Come si articolerà il progetto



"COMFORTage vede la partecipazione di 29 centri in Europa con l'obiettivo di arruolare oltre 4000 pazienti (di cui 300 italiani), identificare i principali fattori di rischio di alzheimer e di promuovere l'intervento di innovativi sistemi di riabilitazione e prevenzione basati su nuove tecnologie, intelligenza artificiale, realtà aumentata virtuale", ha riferito Marra, presentando il maxi-progetto in un Clinical Meeting dedicato. Ma come si articolerà il progetto? Il consorzio COMFORTage effettuerà screening su persone sane ma con deficit cognitivi iniziali, anche non clinicamente manifesti, o individui in fase molto precoce della malattia. Verranno poi create mappe di rischio e implementati interventi utilizzando le più recenti acquisizioni tecnologiche, tra cui tecniche di realtà immersiva e di Intelligenza artificiale.



