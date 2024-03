Endometriosi, a Roma una manifestazione in vista delle Europee

In occasione del mese dedicato alla consapevolezza dell’endometriosi, l’associazione nazionale La Voce di una è la Voce di tutte odv è scesa in piazza nella Capitale, a poche centinaia di metri dal Parlamento, con il Comitato Endometriosi: firma adesso! e le associazioni Endo-Care e Aendo. Con le elezioni europee e amministrative alle porte, le attiviste aprono una nuova stagione di iniziative.

La petizione

Nel dicembre 2023 la battaglia per il riconoscimento delle tutele per le donne con endometriosi era arrivata a un punto di stallo, a causa della bocciatura dell'emendamento che avrebbe fatto dell’Emilia-Romagna la prima regione a garantire l’esenzione delle terapie ormonali per le pazienti affette dalle forme più gravi della malattia. Dopo un anno e mezzo di lavoro attorno alla petizione “Endometriosi: firma adesso!”, che oltre alla gratuità dei farmaci puntava al potenziamento delle campagne informative e all'adeguato finanziamento del percorso diagnostico-terapeutico esistente, le attiviste registravano un'importante battuta di arresto. Da qui la decisione di ripartire il 23 marzo proprio da Roma e dal cuore pulsante della vita politica nazionale. Come spiegato dalla portavoce e promotrice della campagna Endometriosi: firma adesso!, Sara Beltrami, si punta a far entrare il tema nell’agenda della campagna elettorale europea, in vista del voto di maggio. Un appello è stato rivolto durante il flashmob ai candidati, invitati a impegnarsi sottoscrivendo il documento e a rilanciare la questione a Bruxelles. In progetto anche un dibattito all’americana sul tema endometriosi tra gli esponenti politici in corsa.

Le richieste

Dall’esenzione per le terapie ormonali, passando per la revisione delle tabelle di invalidità e del codice 063 dei nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), fino al potenziamento della formazione del personale sanitario e dei già citati piani diagnostico-terapeutici. I PDTA, questa la sigla, sono considerati fondamentali perché consentirebbero di inserire tempestivamente la paziente con diagnosi di endometriosi o con sospetta endometriosi in un flusso di visite specialistiche con elevato standard di qualità e di preparare i medici e gli operatori sanitari del territorio all’individuazione della malattia, su cui grava ancora un ritardo diagnostico che in media va dai 5 agli 8 anni. Sono solo alcune delle richieste delle attiviste che chiedono anche di potenziare le campagne di informazione e sensibilizzazione e puntano all'istituzione di tutele lavorative mirate.