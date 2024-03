Giornata del sonno, rischi dell'insonnia e consigli per dormire meglio

Cos’è l’insonnia

Come riporta il sito ISSalute dell’Istituto Superiore di Sanità, l’insonnia “consiste nella difficoltà ad addormentarsi o anche nel rimanere a letto a lungo senza poter prendere sonno, tanto da non sentirsi freschi e riposati la mattina successiva”. Fermo restando che non esistono indicazioni sulle giuste ore di sonno che siano adatte a tutte le persone, l’Iss spiega che “di media, una normale quantità di sonno per un adulto è stimata in circa sette/nove ore a notte. I bambini e i neonati possono dormire più a lungo, mentre gli adulti anche meno. La cosa importante è come ci si sente e se il sonno è stato di buona qualità. Con molta probabilità, non si è dormito abbastanza se ci si sente stanchi tutto il giorno”.