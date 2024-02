Pseudoefedrina, Aifa avverte: “Possibili effetti collaterali”. In quali farmaci si trova

L’Agenzia ha avviato un processo di revisione su tutti i medicinali contenenti il composto farmaceutico dopo che in Francia sono stati registrati dieci casi di effetti indesiderati a carico dei vasi sanguigni. È presente in diversi prodotti, soprattutto tra quelli usati per alleviare la congestione nasale o sinusale causata dal comune raffreddore o dalla rinite allergica