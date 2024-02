Dengue, oltre 500 mila casi in Brasile: l'epidemia raggiunge l'Argentina

Salute e Benessere

Nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti, anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. A causa del cambiamento climatico, sono stati segnalati casi anche in altre aree e, nell'ultimo periodo, in Europa ci sono molte più zone che stanno diventando vulnerabili