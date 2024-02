Usa, caso di peste bubbonica in Oregon: uomo probabilmente infettato dal suo gatto

Un cittadino dell'Oregon, negli Stati Uniti, è stato infettato dalla peste bubbonica, un'infezione batterica potenzialmente letale che, secondo i dati dell'Oms, ancora oggi colpisce un numero significativo di persone ogni anno, soprattutto in Africa, Asia e Sudamerica. L'uomo ha contratto la forma più comune e diffusa della malattia, quella causata dal batterio Yersinia pestis. Questo caso ha suscitato preoccupazione poiché non si registravano casi di peste in Oregon dal 2015, quando una ragazza venne contagiata durante una battuta di caccia e finì in terapia intensiva. L'ultima epidemia negli Usa si verificò nel 1924-1925 a Los Angeles, e da allora la malattia si è manifestata principalmente nelle aree rurali, con una media di 10-15 casi all'anno. In Europa, invece, la malattia non è più presente in forma autoctona da diversi decenni, come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).