Usa, bambino nato sordo torna a sentire grazie a terapia genica

Si tratta di un trattamento sperimentale di successo, condotto presso il Children Hospital di Philadelphia. La sua buona riuscita apre le porte a grandi possibilità per altre persone affette da sordità a partire dall'infanzia. Per John Germiller "è un obiettivo a cui medici e scienziati lavorano da oltre vent'anni"

Sembra un miracolo, ma è una terapia sperimentale andata a buon fine. Si tratta della storia di Aissam Dam, un bambino di undici anni, originario di un paese povero del Marocco. Aissam è nato con una forma rara di sordità congenita, dovuta alla mutazione di un gene chiamato otoferlina, che colpisce circa 200.000 persone in tutto il pianeta. È cresciuto senza sapere come "suonasse" il mondo, comunicando a segni per farsi capire. Poi, un giorno, la sua famiglia si trasferisce in Spagna e lo accompagna da un medico specialista per una visita. Il medico decide per un trattamento speciale, a cui il bambino viene sottoposto ad ottobre dello scorso anno presso il Children Hospital di Philadelphia: Aissam diventa la prima persona a ottenere la terapia genica per sordità congenita. Dopo undici anni, finalmente può sentire. È incantato dai suoni, al punto di dire che non ce n’è uno che non gli piaccia: “Sono tutti belli”.

"Uno studio innovativo" "È uno studio innovativo", ha detto il dottor Dylan K. Chan, otorinolaringoiatra pediatrico dell'Università della California, a San Francisco, e direttore del Children's Communication Center. "Non è mai esistito un modo biologico, medico o chirurgico per correggere i cambiamenti biologici sottostanti che causano il mancato funzionamento dell'orecchio interno".

Cos'è la terapia genica La terapia genica consiste in un virus innocuo che trasporta nuovi geni dell'otoferlina in due gocce di liquido, delicatamente iniettate lungo la coclea – la parte interna dell'orecchio che trasmette l'informazione al cervello umano tramite impulsi nervosi –, mentre trasportano i geni alle cellule ciliate (in parole semplici, quelle che catturano i suoni). Non è facile, però, trovare chi è disposto a sottoporsi a questo tipo di trattamento: "Esiste una comunità interna di non udenti che non ritiene di aver bisogno di essere curata", ha affermato il dottor Robert C. Nutt, pediatra comportamentale e dello sviluppo di Wilmington, Carolina del Nord, affetto anche lui da sordità.

Prospettive future L'esperienza di Aissam dà speranza alla ricerca nell'ambito della sordità causata da determinati geni: "Sebbene la terapia genica che abbiamo eseguito sul nostro paziente sia servita a correggere un'anomalia in un gene molto raro, questi studi potrebbero aprire le porte a un uso futuro per alcuni degli oltre 150 geni che causano la perdita infantile dell'udito", ha dichiarato John Germiller, chirurgo e direttore della ricerca clinica del Children's Hospital di Philadelphia. "La terapia genica per la perdita dell'udito è un obiettivo a cui medici e scienziati di tutto il mondo lavorano da oltre vent'anni".