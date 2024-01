Tonno Mareblu Veronaturale al vapore ritirato dai supermercati

In via precauzionale il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di tonno in scatola a marchio Mareblu, per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. L'indicazione è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato comprato, che provvederà a risarcire il denaro speso per l'acquisto.