Isterectomia totale: cos'è, quando è necessaria e i tempi di recupero

Cos'è l'isterectomia

L'isterectomia è un intervento chirurgico che consiste nell’asportazione dell’utero. È considerata necessaria in diversi casi. L'operazione può essere compiuta per via addominale, con incisione dell’addome, laparoscopica, con tecnica chirurgica mini-invasiva, o per via vaginale. Nel caso in cui ci sia la possibilità di scegliere, viene effettuata su donne in menopausa o che non abbiano più intenzione di fare figli. Tra i motivi per i quali si ricorre all'operazione ci sono il cancro dell’utero e il cancro della cervice uterina (possibilità escluse dalla Casa reale britannica nel caso di Kate Middleton), le lesioni pre-cancerose dell’utero e la menometrorragia (la più frequente indicazione per l’intervento di rimozione dell’utero) che consiste in perdite di sangue abbondanti durante le mestruazioni o tra un ciclo e l’altro. Tra le possibilità ci sono anche i fibromi, tumori benigni dell’utero che però possono assumere dimensioni e numero consistenti, causando sanguinamento vaginale e dolore. E ancora: forme gravi di endometriosi, il dolore pelvico cronico e il prolasso uterino.