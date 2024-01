Cuore artificiale, primo storico intervento al Niguarda di Milano

È la prima volta che un'operazione del genere avviene in Lombardia. Il nuovo dispositivo riproduce esattamente l'attività dell'organo originario e si adatta automaticamente all'attività fisica del paziente ma è una soluzione temporanea in attesa del trapianto vero e proprio

Intervento rivoluzionario all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato impiantato un cuore artificiale su un paziente che da diversi mesi era in attesa di un trapianto. È la prima volta che un'operazione del genere avviene in Lombardia. Il nuovo dispositivo, che riproduce esattamente l'attività dell'organo originario e si adatta automaticamente all'attività fisica del paziente, è stato utilizzato per trattare un malato di scompenso cardiaco grave con disfunzione del ventricolo sinistro e destro. L'intervento è stato eseguito con successo dall'équipe di Cardiochirurgia e Trapianto di cuore diretta da Claudio Russo, supportata dallo staff di Anestesia e Rianimazione cardiotoracovascolare diretto da Michele Mondino. Il nuovo device permetterà al paziente di affrontare con una migliore qualità di vita il periodo che lo separa dal trapianto di cuore.

Una soluzione temporanea

La carenza di organi da trapiantare, purtroppo allunga notevolmente il periodo di attesa per questi pazienti. “Si consideri che l’attesa media in lista ordinaria per trapianto di cuore in Italia è di circa tre anni e una tecnologia che mima da vicino la fisiologia cuore può aiutare a portare nelle migliori condizioni possibili i pazienti ad affrontare il trapianto– conclude Russo-. L’auspicio è che in un futuro prossimo, l’impiego del cuore artificiale possa perfezionarsi. Possa così divenire una soluzione alternativa definitiva al trapianto di cuore, in particolare per quelle categorie di malati con disfunzione cardiaca biventricolare e con controindicazioni (per età o malattie associate) al trapianto di cuore”.