Covid, da variante Pirola a Eris: i sintomi e cosa fare se contagiati

Come ha dichiarato l’Oms, i casi di coronavirus sono in costante aumento su scala globale, soprattutto la variante Pirola e tutta la sua “famiglia”. Massima attenzione a sintomi come tosse persistente, febbre, mal di gola o mal di testa. Tra i consigli ancora validi ci sono la massima cura dell’igiene delle mani; evitare spazi affollati e restare a casa se sintomatici