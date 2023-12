Giornata mondiale contro l'Aids 2023, i numeri in Italia e cosa sapere

Indetta per la prima volta nel 1988, la Giornata mondiale contro l’Aids si celebra ogni anno il 1° dicembre. L’obiettivo è la continua sensibilizzazione nei confronti di un’epidemia che continua a fare migliaia di morti in tutto il mondo. Secondo l’Oms, solo nel 2022, 640mila persone sono morte per cause legate alla malattia, mentre 1,5 milioni di persone hanno acquisito l’infezione.

I dati in Italia

In Italia, nel 2022, l’incidenza HIV è pari 3,2 nuove diagnosi per 100mila residenti. Rispetto all’incidenza riportata dai Paesi dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona al di sotto della media europea (5,1 nuovi casi per 100.000 residenti). La Toscana con quattro nuove diagnosi per 100.000 residenti, è la seconda regione italiana dopo il Lazio (4,8 per 100mila) con incidenza più alta. La diminuizione complessiva dei casi, confermata anche nel 2022, potrebbe essere il risultato di molteplici azioni sanitarie messe in atto da alcuni anni quali: l’utilizzo sempre crescente della terapia di profilassi Pre-Esposizione (PrEP): somministrazione preventiva di farmaci per contrastare il rischio di acquisizione sessuale, così come il tempestivo utilizzo della profilassi post esposizione (PEP). Dati alla mano, nel biennio 2021-22 il 74,6% dei casi notificati riguarda il genere maschile (rapporto maschi/femmine 2,9:1; incidenza maschi: 6,6 per 100.000; femmine: 2,1 per 100.000). I più colpiti sono i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni, seguiti dai 30-39 enni e dagli adulti di età compresa tra 40 e 49 anni.