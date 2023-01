Hiv, il vaccino Janssen non funziona: pubblicati i risultati di fase 3

"Purtroppo non è il risultato che avevamo sperato", ha detto un portavoce del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), partner di J&J nel processo di test. La società farmaceutica ha confermato di aver interrotto il trial globale in fase avanzata del prodotto, dopo aver verificato la sua non efficacia nel prevenire le infezioni

Cattive notizie dalla terza fase della sperimentazione del vaccino contro l'HIV di Johnson & Johnson. La società farmaceutica ha confermato di aver interrotto il trial globale in fase avanzata del prodotto, dopo aver verificato la sua non efficacia nel prevenire le infezioni. Si tratta dell'ennesima battuta d'arresto nella ricerca di un vaccino contro un virus che è noto per la sua capacità di mutare rapidamente e trovare un modo per eludere il sistema immunitario. Un altro vaccino contro l'HIV di J&J aveva mancato l'obiettivo poco più di un anno fa.

"Non è il risultato sperato"

"Purtroppo non è il risultato che avevamo sperato", ha detto un portavoce del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), partner di J&J nel processo di test. "Lo sviluppo di un vaccino contro l'HIV sicuro ed efficace è una sfida scientifica considerevole, ma impareremo da questo studio e andremo avanti". La sperimentazione prevedeva due diversi tipi di prodotto tramite iniezione: si utilizza un virus che causa il raffreddore per fornire il codice genetico dell'HIV, quattro iniezioni nell'arco di un anno. Lo studio, iniziato nel 2019, è stato condotto in oltre 50 aree e ha incluso circa 3.900 uomini gay e persone transgender, gruppi considerati tra quelli più vulnerabili all'infezione.

Nel 2021, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 650.000 persone sono morte per cause correlate all'HIV, mentre 1,5 milioni di persone hanno contratto l'infezione. Ci sono vari candidati per lo sviluppo di un vaccino contro l'HIV, tra cui Moderna Inc, HVTN e NIAID, attualmente in fase di sperimentazione. Finora nessun vaccino contro l'HIV ha superato con successo le sperimentazioni, ma alcuni farmaci sono utilizzati in gruppi e pazienti ad alto rischio.