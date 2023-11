Aumento delle polmoniti tra i bambini, Vaia: “Nessun allarme”

“Le polmoniti sono arrivate anche in Francia, è come se avessimo un cugino che ha preso la polmonite, lo osserviamo, lo andiamo a trovare, ma l'Oms ci ha dato buone notizie”, ha detto Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, intervenendo a Sky TG24 sul tema dell' aumento di polmoniti tra i bambini da 0 a 2 anni rassicurando sulla situazione in Italia.

“Nessun virus mutato, il Covid non c'entra”

“Non dobbiamo spaventarci per i casi in Francia, non c'è emergenza lo dice anche l'Oms. Noi dobbiamo essere allertati e continuare il monitoraggio, ma non c'è nessuna preoccupazione. Non c'è nessun virus mutato che può preoccuparci al momento, queste polmoniti non c'entrano assolutamente nulla con il Covid – ha sottolineato Vaia – Non dobbiamo banalizzare, ma non dobbiamo nemmeno spaventare le persone. Oggi possiamo mettere in campo misure che possono anche prevenire le polmoniti”.