Science Please, influenza: istruzioni per l'uso

"La vaccinazione antinfluenzale è un'opportunità per tutti, specie per le persone più fragili e per gli anziani ma solo un ultra 65enne su due si vaccina mentre l'obiettivo dell'OMS è di arrivare al 75%" prosegue Pregliasco. Secondo i dati del Ministero della Salute , la scorsa stagione poco più del 20% degli italiani si è vaccinato contro l'influenza. Sono dati che risentono ancora dell'effetto della prima ondata di Covid, quando i vaccinati arrivarono al 23,7% facendo segnare un +7% rispetto alla stagione 2019-2020 e un +10% rispetto al bienno 2014-2015, il peggiore in termini di vaccini antinfluenzali negli ultimi anni. "Tutte le vaccinazioni" - commenta Pregliasco - "hanno subito quella negatività che emerge da pochi rumorosi novax che contaminano gli esitanti, ma bisogna considerare che la sola influenza causa fra gli 8 e i 10mila morti ogni anno, non è una malattia banale"

L'elefante nella stanza

E il Covid? Purtroppo non è scomparso ma seppur lontanissimi, per fortuna, dai primi drammatici mesi della pandemia, resta però un ingombrante compagno non solo degli inverni ma di tutte le stagioni dell'anno. "Come la vaccinazione per l'influenza" prosegue Pregliasco - "anche per il Covid anziani e fragili sono i soggetti per cui è più indicato il vaccino, anche perché dobbiamo ricordarci che ogni settimana ancora 200 persone muoiono di questa malattia". "Il sistema sanitario" - prosegue a Science, Please il Prof. Pregliasco - "regge ma chi è ricoverato sta male e a volte purtroppo muore, l'idea è che come il vaccino antinfluenzale dovremmo abituarci a questo richiamo ogni 12 mesi perché il virus ci sarà ancora per anni."

