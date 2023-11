Polmoniti nei bambini in Cina, Pechino nega sia nuovo virus

La Commissione nazionale per la Salute, massima autorità sanitaria cinese che supervisiona gli ospedali in tutto il Paese, ha spiegato che l'ondata di malattie respiratorie è dovuta all'influenza e ad altri agenti patogeni noti e non a un nuovo virus

A causa del forte aumento in Cina delle malattie respiratorie e di focolai di polmonite nei bambini che si sono verificati, l'Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha presentato una richiesta ufficiale per avere informazioni dettagliate su cosa sta succedendo. Intanto la Commissione nazionale per la Salute ha escluso che si tratti di un nuovo virus e ha invitato le autorità locali ad aprire più ambulatori per la cura della febbre e a promuovere le vaccinazioni tra i bambini e gli anziani.

La richiesta dell'Oms

"In una conferenza stampa tenutasi il 13 novembre 2023 - ha spiegato l’Oms - le autorità cinesi della Commissione sanitaria nazionale hanno segnalato un aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie in Cina mentre il 21 novembre i media e ProMED hanno riferito di focolai di polmonite non diagnosticata nei bambini della Cina settentrionale". Non è chiaro se questi siano associati all’aumento complessivo delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o a eventi separati. Per questo l’Oms ha richiesto ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio da questi cluster segnalati tra i bambini. Inoltre, ha raccomandato l’uso di tutte le misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie.

Commissione per la Salute: non si tratta di un nuovo virus

La Commissione nazionale per la Salute, massima autorità sanitaria cinese che supervisiona gli ospedali in tutto il Paese, ha spiegato che l'ondata di malattie respiratorie è dovuta all'influenza e ad altri agenti patogeni noti e non a un nuovo virus. La Commissione sanitaria nazionale, in un briefing tenuto il 26 ovembre, ha riferito che i recenti "gruppi di infezioni respiratorie sono dovuti a una sovrapposizione di virus comuni come influenza, rinovirus, virus respiratorio sinciziale o RSV, adenovirus e batteri" come il micoplasma pneumoniae, che è un comune responsabile di infezioni del tratto respiratorio. La Commissione ha anche invitato le autorità locali ad aprire più ambulatori per la cura della febbre e a promuovere le vaccinazioni tra i bambini e gli anziani mentre il Paese è alle prese con un'ondata di malattie respiratorie nel suo primo inverno completo dalla rimozione delle restrizioni contro il Covid-19. "Dovrebbero essere compiuti sforzi per aumentare l'apertura di cliniche ed aree di trattamento, per estendere gli orari di servizio e per aumentare la fornitura di medicinali", ha detto il portavoce Mi Feng, consigliando l'uso delle mascherine e invitando le autorità locali a concentrarsi sulla prevenzione della diffusione di malattie in luoghi affollati come scuole e case di cura.