Polmonite nei bambini, i sintomi da non sottovalutare

Sono diversi i sintomi da non sottovalutare per la polmonite nei bambini. Si tratta, in primis, di un’infiammazione acuta dei polmoni, che ha origine da un precedente raffreddore. E' nota anche come infezione del tratto respiratorio inferiore perché si manifesta nella parte profonda dei polmoni. Si tratta di un'infiammazione acuta dei polmoni normalmente provocata da un virus o, in alcuni casi, da batteri. Nella maggior parte dei casi, si manifesta dopo un raffreddore, come complicazione che colpisce le vie respiratorie inferiori, provocando difficoltà respiratorie. La polmonite batterica, invece, inizia all’improvviso, con febbre nel bambino, difficoltà respiratorie e dolore toracico. (CINA, FOCOLAI DI POLMONITE TRA BAMBINI)