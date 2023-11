Ansia, la prova 1 ragazzo su 5. Ma resiste lo stigma di chiedere aiuto

Dati allarmanti che parlano di come lo stigma sulla salute mentale sia ancora forte, rivelati da un'indagine di Telefono Azzurro realizzata su 800 ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Dallo studio emerge che nelle ultime due settimane solo il 41% dei ragazzi si è sentito felice

Più di un ragazzo su cinque prova ansia, ma chiedere aiuto a un esperto di salute mentale è percepito ancora come motivo di vergogna da 1 giovane su 3. Dati allarmanti che parlano di come lo stigma sulla salute mentale sia ancora forte, rivelati da un'indagine di Telefono Azzurro realizzata con il supporto di Bva Doxa su 800 ragazzi tra i 12 e i 18 anni, presentata alla conferenza "Il futuro dell'infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete" al CNEL in previsione della Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre.

Meno di un ragazzo su due si sente felice



Dallo studio emerge che nelle ultime due settimane solo il 41% dei ragazzi si è sentito felice. Il 21% ha dichiarato di sentirsi in ansia o preoccupato (20%), il 6% triste. Tra le principali sofferenze che gli adolescenti riscontrano nei loro coetanei al primo posto vi è la dipendenza da internet e dai social network (52%), seguita dalla mancanza di autostima (41%) e dalle difficoltà relazionali con gli adulti (40%). Per il 41% sarebbe utile insegnare ai genitori come essere vicini ai figli che stanno male, mentre il 39% auspica che a scuola si parli di più di salute mentale. E soltanto il 39% parla nella vita di tutti i giorni di benessere mentale.