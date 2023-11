Allergie alimentari, a che punto siamo con i diritti?

In Europa ci sono 150 milioni di allergici. Si stima che 20 milioni di persone convivano con un’allergia di tipo alimentare. Sono in crescita sia negli adulti sia nei bambini i casi di reazioni gravi e potenzialmente letali. In Italia parliamo di un aumento, negli ultimi 20 anni, del 400% del numero di accessi ai pronto soccorso per anafilassi causata dall'esposizione a un allergene. Come si vive la quotidianità sapendo di poter incorrere involontariamente in una di queste reazioni?

Cos’è l’anafilassi?

Abbiamo chiesto cos’è l’anafilassi a Antonella Muraro, direttore del Centro per lo studio e la cura delle allergie alimentari della Regione Veneto presso l’Università di Padova: “I pazienti sono soggetti a reazioni sistemiche, vale a dire a reazioni che coinvolgono in maniera rapida o improvvisa tutti o la maggioranza degli apparati”. Ma non finisce qui: “Sono esposti a una certa incapacità da parte del pubblico di riconoscere la loro malattia, quindi vengono etichettati come paranoici. Se non esistono diritti degli allergici al momento, è perché questa patologia è banalizzata e sottovalutata”, spiega Muraro che sottolinea il peso psicologico che deve sopportare un allergico grave. “L’unico farmaco che permetta di contrastare e trattare una reazione anafilattica è l’adrenalina nella sua versione autoiniettabile: può essere portata ovunque, è stabile a temperatura ambiente”, illustra. Le linee guida europee sul fronte del farmaco salvavita però non vengono del tutto rispettate. ”Normalmente viene dato al paziente un solo iniettore: non c’è consapevolezza da parte dei medici che l’Ema ha invece deliberato, nel 2017, di dare due autoiniettori a tutti i pazienti a rischio”. Perché è di vitale importanza avere un autoiniettore di riserva? “In sede di episodio acuto, si crea del panico che può portare a una somministrazione errata oppure può rompersi l’ago, evenienze rare ma che possono capitare. Inoltre, i pazienti in sovrappeso possono aver bisogno di una seconda dose. Bisogna anche considerare che si può verificare una reazione bifasica, vale a dire che dopo la fase di remissione, la reazione può riprendere e occorre una nuova somministrazione”.

Il parere dell’avvocato

Le disposizioni dell’Ema sono largamente disattese, con delle differenze tra Nord e Sud e tra una zona e l’altra di una stessa regione. “La situazione in Italia oggi è disomogenea e ingiusta perché ci sono pazienti in alcune regioni che ne ricevono due di autoiniettori gratuiti, altri che non ne ricevono nessuno, perché non hanno accesso neanche alla diagnosi corretta”, conferma l’avvocato di Food Allergy Italia, Marcia Podestà. L’altro tema è quello dei percorsi terapeutici: “L’accesso a queste opzioni è davvero difficile, non sono disponibili in tutti i centri allergologici, ma solo in centri di eccellenza specializzati, le file sono lunghissime, improponibili”. Ma cosa intendiamo con percorsi terapeutici? “Tra gli allergici gravi c’è chi è più sensibile, quindi reagisce a minimissime quantità, anche per inalazione. Per questo parliamo di "soglie": facciamo dei test per capire il livello di gravità, la possibilità del paziente di superare l’allergia o di fare un trattamento di immunomodulazione e immunoterapia per facilitare l’innalzamento della soglia di tolleranza. L'obiettivo è evitare che il paziente possa reagire a minime tracce”, spiega Muraro. La tempestività è fondamentale: “Si è visto che la diagnosi è tanto più importante, quanto più viene fatta precocemente: i bambini hanno maggiore possibilità di superare l’allergia sia spontaneamente sia con interventi di immunomodulazione, sotto stretto controllo medico, che risultano tanto più efficaci quanto più il bambino è piccolo”.