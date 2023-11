Make up e oncologia, i laboratori beauty per le donne malate di tumore

La onlus La forza e il sorriso dal 2007 supporta le donne in terapia oncologica grazie a laboratori di make up gratuiti, per aiutarle a ritrovare l'autostima e rivedere allo specchio il proprio volto di prima attraverso l'aiuto di psicologhe e beauty coach. Un progetto che ricalca l'idea dirompente avuta da un medico statunitense nel 1987. Ne abbiamo seguito uno all'Humanitas di Milano

Uno specchio e una trousse di trucchi. Una mattinata con donne che condividono un percorso di cure difficile, e che hanno voglia di provare nuance di ombretti e rossetti per sentirsi meglio e non pensare al tumore per qualche ora. “Quando affronti un percorso oncologico non c'è solo la malattia, ma anche tutto quello che comportano le cure come la chemioterapia o la radioterapia, che hanno un impatto anche sull’aspetto fisico”. Siamo all'Humanitas Pio X di Milano, all'interno di un particolare laboratorio di make up e skincare: attorno a un tavolo sono sedute sei donne che chiacchierano tra di loro, ridono e si truccano con l'aiuto di beauty coach professioniste e di una psicologa. Non si conoscono, ma condividono lo stesso percorso: sono pazienti oncologiche, e le terapie che stanno affrontando per sconfiggere il tumore impattano anche sull'immagine che hanno di loro stesse, soprattutto sul loro viso. Francesca è una di loro: "Puoi perdere i capelli, perdere le ciglia, la tua pelle è diversa, diventa più sensibile", racconta alla fine del suo primo laboratorio di La forza e il sorriso.

Un progetto che ha coinvolto 20 mila pazienti oncologiche

Dal 2007 la onlus La forza e il sorriso organizza laboratori di bellezza in tutta Italia dedicati a tutte le donne che affrontano il cancro, per aiutarle a ritrovare una buona dose di forza e autostima davanti allo specchio, quelle necessarie per affrontare al meglio le terapie. Un'iniziativa che negli anni ha coinvolto oltre 20 mila donne grazie all'aiuto di 500 volontari in 50 strutture, da Nord a Sud. Un'iniziativa che ovviamente non interferisce in alcun modo con le cure mediche, ma ha l’obiettivo di offrire informazioni, idee e consigli pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie. "Magari può sembrare non così importante, ma riuscire ad avere cura di sé anche attraverso il trucco davvero può fare la differenza per chi vive una situazione come la nostra", racconta Francesca. "Le terapie influiscono sulla femminilità delle pazienti e sull’immagine che hanno di se stesse. Nella caduta dei capelli, delle sopracciglia e delle ciglia, e poi cambiano la pelle e il colorito", spiega a Sky TG24 Valentina Errico, senologa di Humanitas.

La forza e il sorriso: "Vogliamo far sentire le donne più forti"



"I nostri laboratori hanno il compito di farle riconoscere di nuovo allo specchio. Io stessa come paziente oncologica capisco le loro difficoltà, la loro paura, le loro insicurezze", dice a Sky TG24 Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso. "Non vogliamo curare le persone, ma sappiamo che le donne dopo i nostri laboratori si sentono più sicure di sé e più forti. Il gradimento è altissimo, pari al 99.4%". I laboratori, ricorda Segatti, sono completamente gratuiti, e vengono coordinati da 500 volontari tra oncologi, psiconcologhe, infermiere e beauty coach in 50 enti in tutta Italia. L'età delle partecipanti è estremamente variabile: "Alcune sono giovanissime, non esiste un limite. Purtroppo il tumore non guarda in faccia all’età". La forza e il sorriso, spiega la presidente, è la prima onlus in Italia ad aver adottato il modello americano in Italia, aprendo i primi laboratori nel 2007. "Non vogliamo insegnare a truccarsi, vogliamo portare qualcosa a loro per volersi più bene. È stato dimostrato che vedersi più belle fa bene.", dice Adriana, una delle beauty coach.