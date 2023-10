Presentato il progetto di Formazione nelle scuole promosso da Siru che ha come obiettivo quello di formare i ragazzi in modo che diventino a loro volta fonte di informazioni per i loro conoscenti e amici

I ragazzi delle scuole medie e superiori affidano sempre di più la loro educazione sessuale al web, tanto che per 1 su 2 Internet è la principale fonte di informazione, mentre per il 12% sono gli amici. Ma quasi la stessa percentuale di ragazzi e ragazze (48,8%) ritiene che dovrebbe occuparsene la scuola. Sono alcuni dei dati emersi da una ricerca promossa dalla Società Italia di Riproduzione Umana (SIRU) e presentati a Roma, in occasione del quinto congresso regionale della SIRU Lazio.

Il progetto formativo

Con l'occasione è stato rilanciato il progetto SIRU di Formazione nelle scuole che ha come obiettivo quello di formare i ragazzi in modo che diventino a loro volta dei veri e propri tutor, fonte di informazioni per i loro conoscenti e amici. L'obiettivo è "prevenire stili di vita ed abitudini correlabili all'insorgenza di patologie dell'apparato riproduttivo in età adolescenziale che poi, in età adulta, possono condurre a condizioni di ipofertilità o sterilità", spiega la ginecologa Maria Giuseppina Picconeri, membro del consiglio direttivo della SIRU. "Per quanto apparentemente più disinibiti, i ragazzi oggi sanno ben poco della loro sessualità e di quanto questa possa poi riflettersi sulla loro salute riproduttiva futura", prosegue.