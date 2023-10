Torino, doppio impianto di protesi a cuore battente dopo prova in 3D

Presso la cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino è stato effettuato un doppio impianto contemporaneo di protesi, aortica e mitralica, a cuore battente su un paziente di 66 anni, dopo avere prima sperimentato l'operazione su una copia in 3D dell'organo cardiaco. Si tratta di un intervento rarissimo in tutto il mondo e adirittura mai eseguito prima di questo momento in Italia. L'operazione è stata effettuata dal professor Stefano Salizzoni ed è durata circa due ore. Il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni ed è tornato a casa.

L'intervento

"La combinazione dei due impianti - spiegano i chirurghi dell'ospedale torinese - è molto difficile da eseguire poiché le due protesi potrebbero entrare in conflitto mettendo a rischio la vita del paziente. Così in questo caso, prima di eseguire il doppio impianto, è stata chiesta la collaborazione di ingegneri meccanici e aerospaziali del Politecnico di Torino. La simulazione in 3D ha garantito la fattibilità dell'intervento. Il paziente era affetto da una grave malattia a due valvole cardiache, l'aortica e la mitralica, con il funzionamento dei polmoni così compromesso da controindicare l'intervento tradizionale, a cuore aperto". Dopo l'ecografia e la Tac, il cuore del paziente è stato ricostruito in 3D dagli ingegneri in collaborazione con il Gruppo CompMech dell'Università di Pavia e il Laboratorio 3D4Med del Policlinico San Matteo di Pavia.