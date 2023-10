Menopausa è ancora tabù, l'80% delle donne non ne parla con il partner

In occasione della giornata mondiale dedicata alla menopausa è stata compiuta una ricerca per indagare il vissuto delle donne sotto il profilo relazionale, psicologico e fisico e sondare il comportamento, l’approccio e il livello di conoscenza degli uomini rispetto a questo fenomeno

Il 18 ottobre è la giornata mondiale della menopausa e tutto il mese di ottobre sarà dedicato a questo passaggio importante nella vita di una donna. Un fenomeno naturale a cui tutte le donne arrivano, ma che offre segnali di disagio sia fisici che emotivi dei quali molte donne preferiscono non parlare. Per l’80% delle donne, infatti, la menopausa non è un argomento di discussione con il partner. È emerso da una ricerca commissionata da Lines Specialist, brand di Fater leader nelle protezioni igieniche femminili, e realizzata da Toluna su un campione italiano di 450 donne in menopausa e 200 uomini con una partner in menopausa. La ricerca ha voluto indagare il vissuto delle donne sotto il profilo relazionale, psicologico e fisico e sondare il comportamento, l’approccio e il livello di conoscenza degli uomini rispetto a questo fenomeno.

Sia per gli uomini che per le donne i sintomi fisici sono quelli più ricorrenti, al primo posto troviamo le vampate (52% degli uomini e 51% delle donne) che è seguito dall’aumento del peso (40% uomini e 48% donne) mentre la differenza più marcata la troviamo nell’ambito del calo del desiderio (46% uomini e 19% donne). I sintomi più invalidanti per entrambi i target sono invece quelli legati alla sfera emotiva. Per gli uomini depressione (34%), vuoti di memoria (21%), calo del desiderio (19,5%) sono quelli ritenuti più invalidanti. Il 40% delle donne intervistate ha, comunque, dichiarato di non avere particolari paure (37%) di fronte ai disagi fisici e psicologici legati al fenomeno e di non aver cambiato le proprie relazioni sociali (oltre il 90%) e l’attività sportiva (85%). Sia per le donne (64%) che per gli uomini (oltre il 50%), sono i medici la fonte più attendibile alla quale fare riferimento per avere informazioni sulla menopausa. Al secondo posto per entrambi i sessi c’è internet (51% per le donne e 36% per gli uomini) e al terzo gli amici/passaparola (27% per le donne e 32% per gli uomini).

La menopausa è un passaggio naturale nella vita delle donne che andrebbe condiviso con il proprio partner. Ma cosa ne pensa l’uomo e quanto ne sa? La fotografia che restituisce l'indagine fa emergere un uomo che dichiara di essere consapevole e informato e in particolare ben disposto a supportare la propria partner che, invece, preferisce parlarne con il ginecologo (38%) e/o con le amiche (31%) per avere un supporto di tipo scientifico nel primo caso e di condivisione di esperienze nel secondo. Il dato più preoccupante è però che Il 26% di queste donne dichiara di non parlane con nessuno. Inoltre, secondo la ricerca, per il 70% delle donne la menopausa è considerata un cambiamento naturale nel corpo e nella mente, mentre per gli uomini che ne riconoscono questo aspetto c’è anche un aspetto più concreto che è la fine dell’età fertile della propria compagna (31%).

I cambiamenti

La metà degli intervistati, sia uomini che donne, ha dichiarato di aver assistito a un cambiamento nel rapporto di coppia e di questi l’80% delle donne lo attribuisce a un disagio fisico e psicologico di ordine sessuale. Gli uomini affiancano al cambiamento della sfera sessuale (48%) anche l’aspetto emotivo (20% vs 4% degli sbalzi d’umore). È, quindi, plausibile affermare che ciò che emerge dall’indagine commissionata da Lines Specialist è che le donne sono consapevoli del fatto che la menopausa sia un naturale cambiamento del corpo e della mente, ma che in qualche modo come ogni cambiamento legato all’età che avanza vanno fatte delle scelte di compromesso verso quello che si vorrebbe fare e quello che si riesce a fare, questo a volte significa fare delle rinunce. Ma essere informate e preparate rispetto a questa nuova fase della vita può trasformare ogni "meno" in un "più". In quest'ottica Lines Specialist ha scelto di collaborare con Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della Donna e di Genere – e i suoi professionisti, per la realizzazione di contenuti informativi, da mettere a disposizione delle donne sul portale dedicato, e di attivare un servizio di consulenza diretta e gratuita al quale rivolgersi per informazioni e dubbi sulla menopausa.

D'Ippolito: "Impegno affinché menopausa sia vissuta con normalità"

"Lines Specialist è da sempre attento alle esigenze delle donne e vuole essere al loro fianco anche in questo importante momento della vita – ha dichiarato Mariaelena d’Ippolito, Head of Mktg Lines AI –. Ci impegniamo ogni giorno affinché la menopausa così come l’incontinenza possano finalmente essere vissute dalle donne con normalità. Lo facciamo attraverso le nostre campagne di comunicazione, attraverso la nostra gamma di prodotti e anche dando loro la possibilità di accedere facilmente a contenuti utili di informazione". D'Ippolito ha poi sottolineato che "il portale Lines Specialist dedicato al tema della menopausa consente di avere anche una consulenza personalizzata e gratuita in merito ai dubbi e alle domande che caratterizzano questa fase. La menopausa è un passaggio normale nella vita delle donne e Lines Specialist vuole offrire uno strumento di supporto concreto per vivere al meglio questo momento significativo della loro vita". Lines Specialist farà anche una nuova campagna digital che enfatizzerà gli aspetti "più" della menopausa, raccontando quanto rappresenti un momento di maggiore consapevolezza, libertà e sicurezza.