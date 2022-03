Da mammografia informazioni chiave per problemi al cuore in menopausa

Lo ha evidenziato un lavoro di ricerca condotto dagli esperti della Kaiser Permanente Division of Research, a Oakland, in California. Secondo gli esperti esami come la mammografia, attraverso il rilevamento di calcificazioni arteriose mammarie, possono dare indicazioni anche sul rischio legato a malattie cardiovascolari, specie nelle donne in menopausa

Le mammografie di routine, esame della mammella effettuato tramite una bassa dose di raggi X come strumento diagnostico per identificare tumori e cisti, possono fornire informazioni importanti anche per le malattie cardiovascolari. Come? Attraverso il rilevamento di calcificazioni arteriose mammarie che, in esami come la mammografia, possono essere associate ad un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, specie nelle donne in menopausa. Lo ha sottolineato un lavoro di ricerca condotto dagli esperti della Kaiser Permanente Division of Research, a Oakland, in California, i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista “Circulation: Cardiovascular Imaging”.