Nel Regno Unito nuovo laboratorio per prevedere pandemie e malattia X

Nell'hub verranno studiati possibili vaccini sia per contrastare l'infezione ancora sconosciuta che virus già noti, ma ritenuti pericolosi per il loro potenziale epidemico

Già nel 2018, quindi prima del Covid , l'Organizzazione mondiale della sanità aveva ipotizzato arrivo di una pandemia causata da una malattia ancora sconosciuta, chiamata genericamente Disease X, ovvero malattia X . Ora nel Regno Unito, dopo l'esperienza con la pandemia scoppiata nel 2020, è stato aperto un laboratorio dove verranno studiati possibili vaccini sia per contrastare l'infezione ancora sconosciuta che virus già noti, ma ritenuti pericolosi per il loro potenziale epidemico.

Il laboratorio

Il Centro per lo sviluppo e la valutazione dei vaccini realizzato per studiare virus e sviluppare sieri anche per la malattia X è stato costruito presso il campus di Porton Down della UK Health and Security Agency (UKHSA), nel Wiltshire. Si tratta di un hub ad alta tecnologia conto i virus e superbatteri del futuro. Qualunque sia la loro natura, la sfida degli scienziati britannici è riuscire a fermarli con un antidoto ad hoc entro cento giorni dall'identificazione. Si tratta di un obiettivo globale fissato dal G7 nel 2021 che mira a distribuire un vaccino contro qualsiasi nuova minaccia pandemica entro 100 giorni dall'identificazione.