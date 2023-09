Covid, salgono i contagi: cosa aspettarsi per l'autunno e l'inverno

1/10 ©Ansa

Nuovi timori legati al Coronavirus. I casi crescono e tornano le incertezze legate all’autunno e poi all’arrivo dell’inverno, con il freddo. "Non c'è motivo di preoccupazione. I casi aumentano e forse aumenteranno ancora, sono comunque forme lievi, ma non crescono i ricoveri in ospedale", ha chiarito però Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, in merito all'attuale situazione Covid in Italia e in particolare sulla variante Pirola

