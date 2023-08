Rischio Listeria, richiamati lotti di formaggi prodotti a Tortona

Salute e Benessere

La listeria monocytogenes , il batterio responsabile della listeriosi, è un batterio presente in natura: in acqua, nelle piante e nelle feci di alcuni animali. L’infezione causata dal batterio, secondo quanto riporta l’Iss, è generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti

QUALI SONO I CIBI POTENZIALMENTE INFETTI – Come riporta il sito dell’Istituto superiore di sanità, i cibi potenzialmente infetti sono i formaggi molli, come quello con muffa in superficie (come il Brie e il Camembert), o con muffa nella massa (come il gorgonzola). Seguono tutti i tipi di patè, il latte crudo, il salmone affumicato, i salumi poco stagionati e i cibi poco cotti, ma anche la frutta e la verdura