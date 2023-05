Peste suina africana, zona rossa per 17 comuni in provincia di Salerno

La peste suina africana non mette a rischio la vita dell’uomo, ma a Sassano è stata annullata la tradizionale festa delle orchidee, in programma a inizio giugno

La situazione in provincia di Salerno

Tornando alla provincia di Salerno, i primi cinque animali erano stati ritrovati nei boschi di Cerreta Cognole, nel comune di Montesano sulla Marcellana. Per questo motivo la Regione Campania ha indicato i comuni che si trovano all’interno della zona rossa. Sono 17 le aree nelle quali è scattata l’allerta e sono state introdotte delle restrizioni, soprattutto con un potenziamento dei controlli negli allevamenti. Si tratta dei comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell’Angelo. Nonostante la peste suina africana non metta a rischio la vita dell’uomo, a Sassano è stata annullata la tradizionale festa delle orchidee, in programma a inizio giugno.