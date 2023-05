Listeria, gorgonzola e pancetta a rischio ritirati dai supermercati

I lotti richiamati

Si tratta di alimenti prodotti dall'azienda Igor Srl sita in provincia di Novara, nello specifico il Gorgonzola dop Dolce lettere dall'Italia, con i numeri di lotto 10427001 e 10427002 e il Gorgonzola dop "olce malga paradiso con numero di lotto 10427001. Richiamo anche per un lotto di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all'asse del Salumificio Bonalumi, prodotto il 27 marzo 2023 in uno stabilimento a Mozzo, a Bergamo. I consumatori che avessero già acquistato i prodotti interessati dai richiami sono invitati a restituirli al punto vendita. Come riporta il sito dell’Istituto superiore di sanità infatti, gli alimenti più a rischio listeria sono i formaggi molli, con muffa in superficie, ad esempio Brie e Camembert, o con muffa nella massa come nel caso del Gorgonzola. Attenzione anche a tutti i tipi di patè, il latte crudo, il salmone affumicato, i salumi poco stagionati e i cibi poco cotti, ma anche la frutta e la verdura se non correttamente lavata.