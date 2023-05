Roma, polso realizzato con stampante 3D: salvata la mano di una donna

Salute e Benessere

Tumori, online la mappa dei centri migliori dove curarsi in Italia

La Rete oncologica pazienti Italia (Ropi) ha realizzato lo strumento chiamato “Dove mi curo?”. Secondo gli esperti, maggiore è il volume di interventi di chirurgia oncologica che una struttura effettua in un anno e più alta è la qualità e l'efficacia delle cure. La mappa raccoglie i dati aggiornati delle strutture dove si registrano i maggiori volumi per 17 diverse neoplasie. Nelle top ten dei centri per numero interventi in testa Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna

Una mappa con i migliori centri per curare i tumori. La Rete oncologica pazienti Italia (Ropi) ha realizzato questo importante strumento (chiamato “Dove mi curo?”), pensato come un aiuto concreto ai pazienti oncologici. Raccoglie i dati aggiornati delle strutture dove si registrano i maggiori volumi per 17 diverse neoplasie

Secondo gli esperti, infatti, la scelta di dove curarsi deve dipendere anche da dati oggettivi ed il primo è il volume, ovvero il numero di interventi di chirurgia oncologica che una struttura effettua in un anno. Maggiore è il volume, maggiore è la qualità e l'efficacia delle cure