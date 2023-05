Modena, chirurgia della mano salva gli arti a due bambini

Salute e Benessere

Sono i droni la nuova frontiera del trasporto per gli organi. Il 13 aprile, la Fondazione D.O.T (Donazione organi e trapianti) ha presentato all'ospedale Molinette di Torino il progetto sul "primo volo sperimentale con drone per il trasporto di organi e materiale biologico "

Il progetto si chiamo INDOOR (using drones for organ transportation) - in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per la Robotica di Servizio del Politecnico di Torino (PIC4SeR) - ed è immaginato per testare l’efficacia, la sicurezza e la fattibilità dell’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto nella medicina di trapianti