Alzheimer, farmaco sperimentale donanemab rallenta malattia del 35%

Una nuova speranza per i malati di Alzheimer. Nei pazienti colpiti dal morbo con sintomatica precoce, il trattamento con l’anticorpo monoclonale sperimentale donanemab ha rallentato del 35% il declino cognitivo e funzionale. Lo rileva uno studio di fase III TRAILBLAZER-ALZ 2 annunciati dal colosso farmaceutico statunitense Eli Lilly che presenterà presto la richiesta di approvazione del farmaco alla Food and Drug Administration (FDA).

Donanemab

Il farmaco donanemab è un anticorpo monoclonale , semi-sintetico, sviluppato in laboratorio che colpisce le placche di beta amiloide, proteine “appiccicose” che si accumulano nel cervello nei pazienti con Alzheimer. Il farmaco ha raggiunto risultati incoraggianti per quanto riguarda alcune attività della vita quotidiana come la gestione delle finanze, la guida e la conversazione su fatti attuali.