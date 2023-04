Aifa rende gratuita PrEP, la pillola che previene il contagio da Hiv

L'Agenzia Italiana del Farmaco l'ha inserita in fascia A, rendendola quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Così Bruno Marchini, presidente di Anlaids: "Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e una completa consapevolezza"

Quando parliamo di PrEP facciamo riferimento all'acronimo inglese di profilassi pre esposizione, ovvero una cura preventiva per evitare di contrarre il virus dell'Hiv attraverso l'assunzione di farmaci antiretrovirali, in particolare la combinazione di due di questi: il tenofovir e la emtricitabina. Se somministrata correttamente, rispettando dosaggi e modalità di assunzione, si è appurato come questa cura sia efficace al 99%.

"Importante passo in avanti per la prevenzione"

Attraverso una nota, Anlaids Onlus, associazione che dal 1985 si batte per la lotta all'Hiv e Aids, ha quindi confermato la volontà di Aifa di rendere gratuta la cura: "La rimborsabilità della PrEP - commenta Bruno Marchini, presidente di Anlaids - è un importante passo in avanti nella prevenzione dell'infezione da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La PrEP è però un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse, che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell'utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza".