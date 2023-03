Covid, report settimanale: in Italia 21.883 casi e 156 decessi

Il tasso di positività si attesta al 4,9%. In leggero aumento i test eseguiti in sette giorni che sono stati 442.819, lo 0,2% in più rispetto ai 442.154 tamponi della settimana precedente

In calo il tasso di positività

Il tasso di positività si attesta al 4,9%, in lieve calo rispetto alla settimana precedente quando il dato era al 5%. In leggero aumento, invece, i test eseguiti in sette giorni. Il bollettino riporta un totale di 442.819 tamponi, pari allo 0,2% in più rispetto ai 442.154 test della settimana precedente.