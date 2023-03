Covid, Iss: incidenza stabile, Rt in lieve aumento

È sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid : 37 ogni 100mila abitanti nella settimana tra il 24 e il 30 marzo a fronte dei 38 ogni 100mila abitanti della settimana precedente. Tra l'8 e il 21 marzo, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,93-1,10), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 0,96) ma sotto la soglia epidemica. Sono alcuni dei dati principali emersi dal monitoraggio della Cabina di regia. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e appena sopra la soglia epidemica: 1,01 al 21 marzo a fronte di 0,89 al 14 marzo. ( TUTTE LE NOTIZIE - IL RAPPORTO UE )

I dati

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo allo 0,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 marzo) contro l'1,1% (rilevazione al 23 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 marzo) contro il 4,1% (rilevazione al 23 marzo). Una Regione risulta non valutabile dovuto a mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020. Quattro Regioni/PPAA sono a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto sono a rischio moderato e otto classificate a rischio basso. Quindici Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.