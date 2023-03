Il virus Marburg preoccupa la Tanzania: cos’è e cosa sappiamo

Salute e Benessere

Segnalati 17.338 casi nei primi due mesi dell'anno, contro i 9.665 di quello precedente. Ci sono stati 21 focolai importanti, la maggior parte in Africa e Medio Oriente. Negli ultimi mesi l'Oms aveva già avvertito dei rischi che si correvano a causa dei ritardi nelle vaccinazioni infantili, principalmente per via della pandemia di Covid-19