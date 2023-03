Segnalato caso di tubercolosi in asilo a Martinengo, test per i bimbi

Non è ancora chiaro se a contrarre l'infezione sia stato un bambino o uno degli adulti che lavora nella scuola in provincia di Bergamo. Gli esami serviranno a capire se si è in presenza di un possibile focolaio di infezione. Intanto i medici di medicina generale e i pediatri sono stati informati sulla situazione e sono stati invitati ad aumentare l'attenzione su eventuali sintomi della malattia

Un caso di tubercolosi è stato segnalato in un asilo comunale di Martinengo, in provincia di Bergamo, ed è stato attivato il piano di sorveglianza. Non è ancora chiaro se a contrarre l'infezione sia stato un bambino o uno degli adulti che lavora nella scuola in cui sono accuditi 52 bambini. In ogni caso, domani verranno effettuati i test cutanei sui bimbi e sul personale.