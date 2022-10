Tubercolosi, Oms: oltre 10 milioni di casi stimati nel 2021: +4,5%

La diffusione della tubercolosi nel mondo è cresciuta durante la pandemia di Covid-19, con una stima, nel 2021, di 10,6 milioni di malati, in crescita del 4,5% rispetto all'anno precedente, e 1,6 milioni di decessi. A evidenziarlo è il nuovo rapporto mondiale sulla tubercolosi pubblicato dall'Organizzazione mondiale della Sanit à (Oms), che sottolinea come, tuttavia, i casi stimati siano ben al di sopra delle 6,4 milioni diagnosi ufficiali. Numeri che confermano un sistema di notifica ancora gravemente carente.

In base a quanto emerso dal rapporto il rialzo ha riguardato anche i casi stimati di tubercolosi resistente ai farmaci, con un +3% rispetto al 2020.

"È la prima volta, in molti anni, che assistiamo a un aumento dei casi di tubercolosi e di quelli farmacorestistenti", ha sottolineato l'Oms in una nota. "Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è che con la solidarietà, la determinazione, l'innovazione e l'uso equo degli strumenti possiamo superare gravi minacce per la salute. È tempo di applicare questa lezione alla tubercolosi", ha commentato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Dati positivi



Il rapporto segnala anche alcuni dati positivi. Tra il 2018 e il 2021 in tutto il mondo 26,3 milioni di persone sono state curate per la tubercolosi. Inoltre, Bangladesh, Brasile, Cina, Uganda e Zambia, tra i Paesi più minacciati dalla tubercolosi, nel 2021 appaiono nell'elenco dei Paesi con i più alti livelli di copertura terapeutica. Mentre altri sette di questi Paesi - Etiopia, Kenya, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Repubblica Unita di Tanzania e Zambia - hanno raggiunto o superato l'obiettivo di ridurre del 20% il tasso di incidenza della tubercolosi rispetto al 2015. Ciononostante, dal rapporto è emerso un calo della spesa globale per i servizi essenziali per la lotta alla tubercolosi: scesa da 6 miliardi di dollari nel 2019 a 5,4 miliardi di dollari nel 2021, ben al di sotto dell'obiettivo dell'Oms, che era di 13 miliardi di dollari all'anno entro il 2022.