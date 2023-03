Meningite batterica, caso sospetto in Valdarno: avviata profilassi

E' stato riscontrato un caso sospetto di "meningite verosimilmente di origine batterica in un giovane paziente del Valdarno che si trova ricoverato, in condizioni stabili, all'ospedale San Donato di Arezzo". Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est specificando che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha avviato "un'inchiesta epidemiologica per l'individuazione dei contatti, che sono stati invitati a recarsi presso il proprio medico curante per avviare in via precauzionale la profilassi antibiotica".

Il precedente

Nei giorni scorsi si sono tenuti i funerali di Tommaso Fabris, il 17enne vicentino morto lo scorso 28 febbraio in ospedale a Bassano del Grappa (Vicenza) a causa di una meningite fulminante di tipo B. Il decesso ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni mettendo sotto profilassi 265 persone totali, di queste 60 sono già uscite dal controllo sanitario.