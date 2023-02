Vicenza, morto il 17enne colpito da meningite batterica

In seguito alla procedura di osservazione è stata dichiarata questo pomeriggio la morte del giovane di Tezze sul Brenta. Sono 265 le persone attualmente in profilassi

È stata dichiarata questo pomeriggio la morte del giovane di 17 anni di Tezze sul Brenta (Vicenza), colpito da meningite di tipo B e ricoverato nel fine settimana all'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa. Era stata avviata questa mattina la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale che è durata sei ore, come previsto dalla legge. I genitori fanno sapere dall'Ospedale di aver già avviato la procedura per l'espianto degli organi e sono già in contatto con il centro Trapianti. "La malattia si è dimostrata davvero molto aggressiva" ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale vicentino.



Avviato il tracciamento dei contatti

Già da ieri erano purtroppo appese ad un filo le speranze di vita per il 17enne. L'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni tra cui i suoi compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi, un numero che potrebbe aumentare. Si cercano infatti altri possibili contatti dello studente che aveva preso parte anche ad alcune feste che si sono tenute nei comuni di Tezze e Marostica. All'esterno del nosocomio bassanese questa mattina era anche comparso uno striscione con la scritta "Forza Tommy" su cui era stato disegnato un cuore. E ieri sera i compagni di classe del liceo scientifico da Ponte di Bassano con i compagni della squadra di basket dove il ragazzo giocava hanno fatto una veglia di preghiera.