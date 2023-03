Pnrr, fondi per 200 milioni a Asl e ospedali che migrano dati in cloud

Il Pnrr mette a disposizione 200 milioni di euro per le Aziende Sanitarie Locali e quelle ospedaliere che vogliono far migrare al cloud i propri dati e sistemi informativi. È stato pubblicato, sulla piattaforma PA digitale 2026 l'avviso del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.