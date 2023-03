Pfizer compra per 43 miliardi Seagen, specializzata in cure per cancro

Il colosso farmaceutico americano pagherà 229 dollari per ciascuna azione in contanti. "Pfizer sta impiegando le sue risorse finanziarie per promuovere la lotta contro il cancro", ha affermato in una nota l'ad Albert Bourla

Pfizer ha raggiunto un accordo per acquistare la società di biotech Seagen per 43 miliardi di dollari, incluso il debito. Il colosso farmaceutico americano pagherà 229 dollari per ciascuna azione in contanti. "Pfizer sta impiegando le sue risorse finanziarie per promuovere la lotta contro il cancro", ha affermato in una nota l'ad di Pfizer Albert Bourla.

La biotech Seagen

Seagen è leader nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di terapie contro il cancro. L'azienda, con una previsione di aumento del fatturato del 12 percento nel 2023, è una delle pioniere di una nuova classe di trattamenti condotti con anticorpi che agiscono come missili guidati attaccando i tumori con agenti tossici. Le sue terapie sono state approvate per alcuni tipi di linfoma e di recente hanno mostrato effetti positivi anche sul cancro al seno se usate insieme ad altre immunoterapie.