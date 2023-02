Studio Nature: dolcificante eritritolo collegato a più infarti e ictus

Il consumo eccessivo di eritritolo, un polialcol utilizzato come dolcificante ottenuto dalla frutta e dai cibi fermentati, potrebbe essere collegato a un rischio più elevato di sperimentare complicazioni cardiache come infarto o ictus . A lanciare l'allarme è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine. La ricerca è stata condotta dagli scienziati della New Cleveland Clinic. Il team, guidato da Stanley Hazen, ha valutato i dati relativi a circa 4.000 persone negli Stati Uniti e in Europa, considerando i livelli di eritritolo nel sangue e la probabilità di sperimentare eventi cardiaci avversi potenzialmente letali. Allo stesso tempo, i ricercatori hanno esaminato gli effetti dell'aggiunta del dolcificante in campioni di sangue o piastrine isolate. I risultati, riportano gli autori, hanno mostrato che l'eritritolo favoriva la formazione di coaguli.

"Il dolcificante può restare nel flusso sanguigno diversi giorni"

"Il nostro lavoro - ha spiegato ancora Hazen - evidenzia che l'eritritolo poteva restare nel flusso sanguigno per diversi giorni a livelli più elevati rispetto alle soglie considerate sicure per il rischio di coaguli". Per il ricercatore sarà fondamentale "condurre ulteriori approfondimenti per valutare la sicurezza dei dolcificanti artificiali in generale, specialmente tra le persone associate a una probabilità maggiore di sperimentale malattie cardiovascolari. Consigliamo di rivolgersi sempre a un dietologo nutrizionista per individuare le scelte più sane per la propria alimentazione".