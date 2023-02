Rischio salmonella, ritirato lotto di pesto in vendita da Esselunga

Esselunga SpA ha richiamato un lotto di pesto senz'aglio biologico a marchio "Esselunga Bio", nella confezione da 140 grammi, a causa della sospetta presenza di Salmonella spp. Si tratta della confezione con numero di lotto "pr.01/02/2023" e data di scadenza 22/02/2023. Chi dovesse aver acquistato e ha in casa una confezione del prodotto interessato al ritiro è pregato di non consumarla e di riportarla al punto vendita in cui è stata acquistata.

Che cos'è la Salmonella



La Salmonella spp è un batterio parassita in grado di provocare infezioni all’apparato digerente. Il consumo di alimenti contenenti Salmonella può provocare la "salmonellosi" che si manifesta in genere con malessere, dissenteria, vomito e febbre. Questi sintomi possono presentarsi in forma più acuta nei bambini, negli anziani e in persone con sistema immunitario debole.