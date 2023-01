Kuzu per il reflusso, proprietà e modi di utilizzo

Un aiuto per il benessere del corpo che arriva da una pianta. Si chiama kuzu e si presenta come una farina bianca, macinata dalle radici della pianta Pueraria lobata, un rampicante originaria del Giappone e coltivata anche in Cina ed in America. E' stato provato che il kuzu abbia proprietà benefiche per chi soffre di squilibri digestivi come gastrite, reflusso gastroesofageo o colite ulcerosa, perchè può contribuire efficacemente a limitare il rischio di riacutizzazione dei disturbi. Infatti il kuzu pare che riduca dolori e bruciori, agendo direttamente sui succhi gastrici, ed abbia un'azione disinfettante e antinfiammatoria sulla mucosa intestinale.

Caratteristiche della pianta

Dalle radici della Pueraria si estrae l’amido con cui si prepara una sorta di fecola, solubile e digeribile, che spesso si presenta sotto forma di piccole zolle bianche. E' una pianta che appartiene alla famiglia delle leguminose, ha radici profonde e forti e si caratterizza per una grande resistenza, perchè può vivere nel suo habitat fino a 100 anni. Proprio nella radice da cui si ricava il kuzu sono state trovati oltre 50 composti chimici, tra cui gli isoflavoni come la genisteina, daidzina, daidzeina e puerarina, presenti anche nella soia. Gli isoflavoni, sono spesso utilizzati come integratori per il trattamento dei disturbi della menopausa e agiscono come potenti antiossidanti, quindi preziosi anche per inibire la crescita di cellule tumorali e nel trattamento delle malattie cardiovascolari e del diabete.

L'uso in cucina

Il kuzu può essere anche un valido aiuto nella preparazione di alcuni cibi perchè si può usare come addensante per sughi, dolci, gelati e per dare una consistenza vellutata a zuppe e minestre. La proporzione da utilizzare è di 5-10 g di kuzu (circa 1-2 cucchiaini da caffè) ogni 100 g di liquido. Si può far bollire una tazza di acqua fredda con un cucchiaino di kuzu e dopo 5 minuti, quando il liquido diventa completamente trasparente, la bevanda è pronta da gustare.