Cellule umane, sarebbero stati svelati i segreti dell’interior design

Covid, ecco perché alcune persone non si infettano

Sono passati più di due anni dall’inizio della pandemia e tante persone sono riuscite ad evitare il contagio. Secondo gli esperti, nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni abortive o di asintomatici che non sapevano di aver già sviluppato anticorpi. Per coloro che non hanno contratto l’infezione ci possono essere cause legate cellule particolari e sistemi immunitari con specifiche resistenze al virus

Dopo oltre due anni di pandemia ci sono persone che non hanno avuto il Covid, nonostante magari vivano a stretto contatto con parenti contagiati. Come è possibile? Il Guardian ha cercato di dare una risposta, intervistando la dottoressa Zania Stamataki, docente e ricercatrice in immunologia virale presso l'Università di Birmingham

Ci possono essere varie spiegazioni. La prima e più semplice, è che la persona in questione non sia mai entrata in contatto con il virus