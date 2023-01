Covid, Financial Times: l'Ue ha offerto vaccini gratis alla Cina

L’Unione europea ha offerto gratuitamente scorte di vaccini anti-Covid alla Cina , per aiutare il Paese asiatico a contenere l'impennata di casi di Covid-19 . A darne notizia è il Financial Times, che cita fonti anonime tra i funzionari della Commissione europea. L'offerta sarebbe stata avanzata negli scorsi giorni dalla commissaria europea per la salute Stella Kyriakides direttamente alla controparte cinese, da cui però, al momento, non sono arrivate risposte. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

L'offerta dell'Ue

“La commissaria Kyriakides ha contattato le sue controparti cinesi per offrire solidarietà e sostegno, comprese le competenze in materia di salute pubblica e le donazioni di vaccini dell’Ue adattati alle varianti”, ha dichiarato al Financial Times un funzionario europeo. L'iniziativa fa parte degli sforzi della commissaria per la salute Stella Kyriakides per organizzare una risposta europea alla prospettiva di un'ondata di infezioni dopo che Pechino ha abbandonato la sua cosiddetta politica "zero Covid". Regalare i vaccini alla Cina, inoltre, secondo la fonte, sarebbe anche un modo per utilizzare le scorte in eccesso rimaste agli stati dell’Unione europea, a causa di ingenti ordini di vaccini con contratti a lungo termine con i produttori. Proprio in queste settimane Kyriakides sta cercando di rimodulare gli accordi stipulati con i produttori.



In Cina copertura vaccinale insufficiente



La Cina finora ha fatto affidamento sui suoi vaccini Sinovac e Sinopharm prodotti a livello nazionale e deve ancora distribuire vaccini occidentali con tecnologia mRNA su larga scala. L'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso dicembre ha affermato che l'attuale copertura vaccinale della Cina è insufficiente. I vaccini cinesi richiedono tre dosi per prevenire la malattia grave nelle persone vulnerabili, ma solo il 40% degli ultraottantenni ha ricevuto tre dosi, secondo i dati dell'Oms. "Due dosi hanno fornito solo il 50% di protezione per le persone di età superiore ai 60 anni", ha dichiarato in una conferenza stampa il dottor Mike Ryan, a capo del programma di emergenze sanitarie dell'Oms.

“Questa non è una protezione adeguata in una popolazione grande come la popolazione cinese. In una popolazione così numerosa, con così tante persone in un contesto vulnerabile, con quella copertura, dobbiamo davvero concentrarci sulla vaccinazione”, ha aggiunto.